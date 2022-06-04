Україна підтвердила обмін тілами загиблих бійців із росією [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У четвер, 2 червня, на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією. Українська сторона підтвердила проведення обміну.
Про це повідомляє Мінреінтеграції України.
В результаті переговорів було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що операція обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з ГУР, СБУ, Генштабом та ін.
по темі
російський окупант розповів своїй матері про порядки в російській армії, яка вже понад сто днів воює в Україні
Масове мародерство стало звичним явищем
До порту Маріуполя зайшло російське судно для завантаження металобрухту
У п'ятницю, 3 червня, окупанти знову обстріляли Балаклію Харківської області
На сьогоднішній день відключення Запорізької АЕС окупантами не є можливим