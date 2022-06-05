Новенькі, повністю укомплектовані, а ще завантажені ліками. 11 реанімобілів із Закарпаття рушили у гарячі точки. Їх у Швейцарії придбали французькі волонтери та передали благодійній організації в Ужгороді. А там розпорядилися - машини швидкої мають рятувати життя і допомогти медикам на медичному фронті.

Є карта, навігація, все є. Управління маячками, звуковими сигналами. Дуже все зручно.

Цей новенький автомобіль швидкої допомоги Сергій переправлятиме у Дніпро. Сам чоловік - переселенець із Херсона, з початку війни живе у Києві. Нині приїхав до Ужгорода на чергове завдання.

Сергій, водій-волонтер:

Машину буду переганяти в Дніпро.

Як водій Сергій волонтерить не вперше. Неодноразово возив гуманітарку в міста на передовій. Допомагав також евакуювати переселенців.

Сергій, водій-волонтер:

З початку війни перевожу дітей з місць, які дуже важкі. Взриви, короче в мене було декілька ситуацій, коли з маленькими діточками - це канєшно жостко... Газу до отказу, тільки так. Остановишся, щось догонить...

З керуванням швидкої, каже, впорається. Таких машин тут 11 - їх придбали у Швейцарії за кошти французьких волонтерів. На Закарпатті їх отримав Комітет медичної допомоги. Фахівці благодійної організації розподілили - куди саме відправити машини.

Наталія Кабацій, директорка благодійної організації "Комітет медичної допомоги в Закарпатті":

Наша організація вже працює 22 роки в Україні. Тепер всі з 24 числа переключилися виключно на допомогу у зв'язку з війною в Україні. Зараз вони будуть направлятися в різні куточки України - від півночі до півдня, в ті зони, в яких наразі найбільше потребують. То це і Славянськ і Курахова, і сьогодні з ранку вже дві поїхали на Харківщину, в Дергачі та в Близники.

А ще в Бучу, Черкаси, Запоріжжя. Олега чекає далека дорога до Слов'янська.

Канєшно, машини ідеально виполнені, видержані. Здесь єсть полностю всьо оснащеніє, даже носилки надувние. Всьо. Ето полное оснащение под названием "реамобиль", не просто машина скорой помощи, а именно реамобіль. Машина полностю новая укомплектована в полном об'єме.

Дефібрилятор, ноші, апарат ШВЛ… Автомобіль укомплектований максимально. Пані Марина каже, не машина, а мрія! Вже знає, де працюватиме новенька швидка.

Марина Порохняк, заступниця начальника департаменту охорони здоров'я Слов'янської міської військової адміністрації:

Мы действительно о таком даже и мечтать не могли. Поэтому, как нам предложили, причём очень быстро и оперативно, ми не думали, что даже в ближайшее время мы его получим. Она будет как раз на базе основной нашей клинической больницы, поэтому пригодится, буде в нагоді.

Поки водії знайомляться з транспортом, Вероніка - гематолог із Харкова, яка нині теж волонтерить в Ужгороді, - вантажить у коробки ліки.

Вероніка, волонтерка:

Мы наши скорые, помимо оборудования, укомплектуем еще препарати. В основном обезболивающие, антибиотики разного класса и антигистаминные.

Волонтери щиро сподіваються, що ці машини швидкої допоможуть медикам з усієї України рятувати людські життя. Заради нашої перемоги!