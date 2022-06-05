Швацький фронт. У Дніпрі школярки на гуртку конструювання та дизайну одягу відшивають замість дизайнерського вбрання - балаклави, постіль та білизну для ЗСУ. Незабаром візьмуться і за футболки для захисників.

На стінах розвішані ескізи майбутніх дизайнерських суконь, готові викрійки. Але вишуканий одяг дівчата поки що відклали на потім, зараз у вісім рук відшивають те, що потрібне українським військовим.

Олександрі лише 11, але вона вже вправно шиє наволочки. Дівчина декілька років відвідує гурток конструювання та дизайну одягу. Сукня "Квітка з пластику" - одна з її останніх робіт підготовлена для конкурсу.

Олександра Зайцева, юна швачка:

Я її робила на конкурс з екоматеріалів, які є під рукою. Треба берегти природу, що не можна викидати сміття у природу, у нас в природі є такі гарні квіти.

Та тепер маленька волонтерка за декілька днів відшиває цілий набір постелі. Вже виготовила 10 комплектів. Олександра розповідає, їй поки складно розкроювати та зшивати тканину завдовжки у кілька метрів, але...

Олександра Зайцева, юна швачка:

Я відчуваю, що я допомагаю, що це дуже потрібно нашій армії та госпіталю. Це такий не великий обов'язок, чим я можу допомогти.

Поруч за машинкою працює Анастасія. Їй - 16 років, вісім з них - відвідує гуртки з дизайну одягу. До війни також розробляла сукні для різноманітних конкурсів. Посідала призові місця. Але коли росія вдерлася в Україну, каже, свої навички переорієнтувала на корисне.

Анастасія Боровенська, юна швачка:

Я просто нажимаю на педаль у низу і воно само прошиває.

Ось так легко дівчина тепер відшиває білизну для військових. Це нове прохання від українських захисників. Виготовляти зручну білизну для чоловіків - завдання виявилося не з легких, розповідає керівниця гуртка Вікторія. За манекена був її чоловік.

Віткорія Балабанова, керівниця гуртка конструювання та дизайну одягу:

Для початку я поміряла на чоловіка ці труси й він сказав, що не зручні. Тоді я взяла його білизну і розпорола її. Я все вимірювала на ньому і коли він сказав, що це от так добре. Тоді ми вже почали шити. І ось такі у нас чоловічі получилися.

Коли ескіз був готовий - дівчата запустили свій мініконвеєр. Спершу викроїли на тканині, потім закрійним ножем вирізали бавовняні шаблони.

А ще дівчата відшивали балаклави. Їх виготовили майже тисячу. Вже віддали військовим 50 комплектів постільної та 300 спідньої білизни. Без юних швачок, досвідчені майстрині кажуть, не впорались би.

Тетяна Мізіченко, заступник директора міської станції юних техніків:

Рук не хватало, багата потреба була, але діти, старша вікова категорія, вони самі зголосились самостійно. У своїх діток ми не сумнівалися, вони захотіли, а ми підтримали й батьки підтримали.

Тепер від військових нові побажання. Невдовзі юні швачки разом із керівниками планують розпочати пошиття футболок для бійців. І дівчата готові бути на швацькому фронті до перемоги.