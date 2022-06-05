Українці вигадують нові способи допомоги українській армії [ Редагувати ]
Українці вигадують нові способи як допомогти українській армії. Так, у Львові збирати гроші взялися модниці. Стилістка Наталя Савка закликала усіх, хто вболіває за нашу Перемогу, пожертвувати своїм улюбленим гардеробом.
Для чого? Дивіться в сюжеті Вікторії Балицької.
Стилістка Наталя Савка почала із себе. Жінка обрала одну з улюблених та цінних речей і вирішила її продати. А гроші віддати на потреби армії.
Ось такий комбінезон, один нижній і верхній, з органзи. Дуже гарна якісна річ.
Майданчик для продажу облаштували в крамниці українського одягу. Відтепер модниці можуть приносити сюди свої речі. І одяг, і аксесуари. Але не абиякі.
Наталя Савка, стиліст:
Має бути три в одному: цінність для власника, стиль і якість. Вона або може бути нова, може бути не нова, але в дуже гарному стані. Думаю, таке, що тобі шкода відірвати від серця, а якщо тобі шкода відірвати від серця, то очевидно вона сподобається іншим людям.
Львів'янка Лариса пожертвувала трендовий фіолетовий костюм із задоволенням носила б сама, але Перемога важливіша.
Лариса, витягає костюм з сумки:
Це верх. Він є актуальний по кольору. І він є такого, оверсайз розміру.
Лариса Гуменник, учасниця акції:
Я захотіла, щоб це була річ українська. Щоб це були натуральні матеріали, щоб вона була комфортна, щоб вона була стильна і щоб вона була актуальна.
Крамниця лише почала збирати благодійну колекцію улюблених речей. Коли їх буде кілька десятків - все виставлять на продаж. На потреби армії передаватимуть усі отримані гроші.
Ліда Продан, власниця магазину:
Магазин не має ніякої вигоди з того абсолютно, це просто наше бажання швидше закінчити війну. Воюємо, як можемо.
Ціни на речі будуть помірними, не більше тисячі гривень. А кожен, хто покаже квитанцію, зможе отримати бонус - консультацію стилістки.
по темі
На стінах розвішані ескізи майбутніх дизайнерських суконь, готові викрійки. Але вишуканий одяг дівчата поки що відклали на потім, зараз у вісім рук відшивають те, що потрібне українським військовим.
У вишивальній традиції наших предків найбільш сильним обереговим візерунком вважається восьмипелюсткова материнська зірка із хрещатим хрестом. Цю унікальну техніку16-річна Ксенія опанувала за кілька тижнів.
Від початку війни шість, а то й сім днів на тиждень одесити приходять до будівлі видавництва "Чорномор`я" заради монотонної, але вкрай потрібної роботи.
Після миття автівок отець повертається до свого звичного життя. До церкви. У цьому храмі він служить вже вісім років.
Їх у Швейцарії придбали французькі волонтери та передали благодійній організації в Ужгороді. А там розпорядилися - машини швидкої мають рятувати життя і допомогти медикам на медичному фронті.