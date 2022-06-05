Ціни на речі будуть помірними, не більше тисячі гривень

Українці вигадують нові способи як допомогти українській армії. Так, у Львові збирати гроші взялися модниці. Стилістка Наталя Савка закликала усіх, хто вболіває за нашу Перемогу, пожертвувати своїм улюбленим гардеробом.

Для чого? Дивіться в сюжеті Вікторії Балицької.

Стилістка Наталя Савка почала із себе. Жінка обрала одну з улюблених та цінних речей і вирішила її продати. А гроші віддати на потреби армії.

Ось такий комбінезон, один нижній і верхній, з органзи. Дуже гарна якісна річ.

Майданчик для продажу облаштували в крамниці українського одягу. Відтепер модниці можуть приносити сюди свої речі. І одяг, і аксесуари. Але не абиякі.

Наталя Савка, стиліст:

Має бути три в одному: цінність для власника, стиль і якість. Вона або може бути нова, може бути не нова, але в дуже гарному стані. Думаю, таке, що тобі шкода відірвати від серця, а якщо тобі шкода відірвати від серця, то очевидно вона сподобається іншим людям.

Львів'янка Лариса пожертвувала трендовий фіолетовий костюм із задоволенням носила б сама, але Перемога важливіша.

Лариса, витягає костюм з сумки:

Це верх. Він є актуальний по кольору. І він є такого, оверсайз розміру.

Лариса Гуменник, учасниця акції:

Я захотіла, щоб це була річ українська. Щоб це були натуральні матеріали, щоб вона була комфортна, щоб вона була стильна і щоб вона була актуальна.

Крамниця лише почала збирати благодійну колекцію улюблених речей. Коли їх буде кілька десятків - все виставлять на продаж. На потреби армії передаватимуть усі отримані гроші.

Ліда Продан, власниця магазину:

Магазин не має ніякої вигоди з того абсолютно, це просто наше бажання швидше закінчити війну. Воюємо, як можемо.

Ціни на речі будуть помірними, не більше тисячі гривень. А кожен, хто покаже квитанцію, зможе отримати бонус - консультацію стилістки.