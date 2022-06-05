Наш моральний обов'язок зробити можливим вступ України до ЄС - глава Єврокомісії [ Редагувати ]
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Європейський союз повинен зробити можливим вступ України до блоку. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це моральним обов'язком.
Про це повідомляє Урсула фон дер Ляєн під час виступу на форумі з безпеки GLOBSEC 2022.
"Це не тільки наш стратегічний інтерес, а й моральний обов'язок зробити можливим вступ України до ЄС", - сказала вона.
Вона нагадала, що Єврокомісія підтримала створення єдиної платформи, яка об'єднає ініціативи та фінансову підтримку від США, МВФ, Світового банку, ОЕСР, G20 та окремих країн для відновлення України.
"Ця платформа управляється і належить Україні. Тому що Україна повинна сама вирішувати своє майбутнє. Європейська комісія надаватиме Україні експертну підтримку щодо ефективних вкладень інвестицій та необхідних реформ. Це вибудує шлях до Європейського союзу", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
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