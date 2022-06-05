Напередодні візиту лаврова до Сербії три країни закрили для нього небо [ Редагувати ]
Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака міністра закордонних справ росії сергія лаврова. Про це повідомляє "Вечерње новости".
У зв'язку із цим намічений на 6-7 червня візит міністра закордонних справ росії сергія лаврова до Сербії "опинився під великим питанням". При цьому, за даними видання, "у цьому немає жодної вини офіційного Белграда".
Справа в тому, що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили свій повітряний простір для літака глави російського МЗС. Офіційного підтвердження ні з боку Кремля, ні з боку офіційного Белграда поки що не надходило.
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