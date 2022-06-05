Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака міністра закордонних справ росії сергія лаврова. Про це повідомляє "Вечерње новости".

У зв'язку із цим намічений на 6-7 червня візит міністра закордонних справ росії сергія лаврова до Сербії "опинився під великим питанням". При цьому, за даними видання, "у цьому немає жодної вини офіційного Белграда".

Справа в тому, що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили свій повітряний простір для літака глави російського МЗС. Офіційного підтвердження ні з боку Кремля, ні з боку офіційного Белграда поки що не надходило.