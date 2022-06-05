"Захід має зрозуміти, що це не разова акція": Маляр заявила про поставки зброї Україні [ Редагувати ]
Військова допомога Україні у боротьбі проти російських окупантів не може стати разовою акцією для країн Заходу. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє CNN
Західні союзники мають зрозуміти, що надання важкого озброєння Україні не є одноразовою допомогою. Постачання мають продовжуватися до перемоги.
За її словами, всієї зброї, яку отримала Україна з початку війни, недостатньо для того, щоб дати відсіч окупантам.
Наші бійці справді підготовлені, наша армія справді підготовлена. Але цієї мотивації та підготовки недостатньо, щоб перемогти росію без зброї.
Маляр додала, що зараз ВСУ найбільше потребують систем ППО та важкого озброєння.
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