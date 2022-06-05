Українцям спишуть кредити на знищене окупантами майно [ Редагувати ]
В Україні планують списати споживчі кредити українцям на купівлю майна, яке було знищено внаслідок російської агресії. Відповідний законопроєкт готують у Верховній Раді, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
За дорученням Президента погодили з головою Нацбанку та прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.
Народний депутат додав, що законопроєкт про кредитну амністію внесуть до парламенту впродовж наступного тижня.
Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт.
Нагадаємо, що 15 березня Рада знизила податки, прибрала акциз на паливо та підтримала кредитні канікули.
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