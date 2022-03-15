Рада снизила налоги, убрала акциз на топливо и поддержала кредитные каникулы [ Редактировать ]
Верховная Рада 15 марта приняла за основу и в целом законопроект №7173-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения".
Суть временных налоговых и кредитных послаблений:
- ФОПам и юрлицам с оборотом до 10 млрд грн предусмотрена возможность платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для плательщиков 3-й группы. То есть они освобождены от налога на прибыль, НДС и т.д.;
- Для ФОПов 1-2 групп уплата единого налога осуществляется на добровольной основе;
- Определены условия начисления ЕСВ, платы на землю, и экологического налога в условиях военного времени;
- Горючее освобождается от акциза, а НДС снижен с 20% до 7%;
- Снимается ответственность потребителей перед кредиторами за просрочку обязательств по договорам о потребительском кредите;
- Освобождение от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ;
- Приостановка действия норм, которые давали право выселять из ипотечного жилья жителей за просрочку кредита.
После голосования в Раде премьер-министр Денис Шмыгаль записал видеообращение, в котором объяснил суть изменений:
- бизнес получит максимальную свободу;
- налоги будут снижены;
- все регуляции убраны;
- доступ к финансам облегчен;
- трудовые отношения либерализированы.
Предприятия с оборотом до 10 млрд гривен смогут перейти на уплату единого налога. Снимаем все остальные ограничения по количеству рабочих и видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса).
Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить всего 2% от оборота.
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