Розстріляна "промисловість" і повна розруха. Російські окупанти намагаються відібрати в нас не лише наші землі, а й нашу економічну міць. З авіації, артилерії - гатять по заводах, елеваторах, нафтобазах.

Та ми не здаємося і відновлюємося попри руйнування. Розбомблені підприємства на Чернігівщині - яскравий цьому доказ.

Зруйновані цехи, розбита і спалена дороговартісна техніка. Так на початку березня виглядав чернігівський завод, який розробляє та виготовляє обладнання для олійно-жирової промисловості. На територію підприємства було не менше сотні прильотів важкої артилерії.

27 років строїли, за 7 днів все зруйнували.

Збитки, які "асвабадітєлі" завдали виробництву, - колосальні, розповідає співвласник підприємства В'ячеслав Костюк.

В'ячеслав Костюк, співвласник підприємства:

По предварительным данням, только наше предприятие пострадало по строительной части - это строительные средства порядка 300 млн грн. Ну и еще там порядка 4-5 млн долларов или евро это была готовая продукция, товарные запасы на складах.

Одразу після деблокади Чернігова підприємство почали відновлювати. Власними коштами і за рахунок кредиту вже вдалося відремонтувати половину цехів. З початку червня частково запустили виробництво. Нині тривають активні робити в інших промислових корпусах.

За эти месяцы мы платили всем работникам. Да, 75 процентов, ну это хотя бы по простой, мы не розрывали ни с кем трудовые договора в связи с агрессией. Самое главное коллектив, без работников не будет бизнеса, не будет денег. Самое главное не потерять людей, станки можно купить, цеха восстановить, людей нужно беречь.

Чернігівське підприємство співпрацює із 17-ма країнами світу. Нині більшість контрактів на паузі. Бо додалися проблеми з доставкою комплектуючих з Європи. Замовники все розуміють і готові навіть платити наперед, аби підтримати українського виробника.

В'ячеслав Костюк, співвласник підприємства:

Очень сложная логистика из города Чернигова. Город был окружен, у нас были взорваны все мосты, у нас не осталось практически путей для того, чтобы попасть в город. Сейчас логистика налаживается, естественно, в наше время, я не буду говорить где как и почему, но на сегоднешний день мы только-только начинаем пробовать отгружать какие-то машины, какую-то свою продукцию.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Цей снаряд співробітники підприємства зібрали з уламків, так би мовити, на згадку про те, чим їх бомбили рашисти. Ну а як відповідь, окупантам обіцяють вже до осені повністю відновити цеха і виробничі потужності.

А так у перші дні блокади виглядала чернігівська фабрика дитячих меблів. Найбільше обстрілів зазнало саме промислове передмістя Чернігова.

Гліб Кочун, директор підприємства:

Палала стіна вогню, ми зберігали ліс, але потім після цього удари систем вогню дійшли і до наших підприємств і ось була завдана така шкода.

У цьому цеху виробляли продукцію для більш як 20-ти країн світу, розповідає директор підприємства. Тепер це - руїна.

Втім, не зважаючи ні на що, виробництво вдалося запустити!

Олександр Васильченко, кореспондент:

Ця конвеєрна зала була частково зруйнована обстрілами, але її вдалося відновити у найближчі терміни, для того, щоб продовжити виробництво. Подивіться, тут вже сохнуть пофарбовані елементи дитячих ліжок. До речі, ця партія найближчими днями відправиться в Литву.

Нині ж рахують збитки, і вирішують питання зі зруйнованими приміщеннями.

Гліб Кочун, директор підприємства:

По пиломатеріалам великі збитки, ми до 2 млн втратили і безпосередньо, як будівлі споруди, їх балансна вартість може складати 1,5 млн грн плюс вартість обладнання. Фактично тут знаходилися вакуумні камери, вартість яких 60-70 тисяч євро.

Утім, кажуть на підприємстві, відбудовувати доведеться власним коштом.

І така ситуація на всіх підприємствах Чернігівщини, які були в окупації, або потрапили під обстріли, пояснюють в обласній адміністрації. Через бойові дії одні змушені були зупинити виробництво, інші - вивезли потужності на безпечні території.

Дмитро Іванов, заступник голови Чернігівської обласної військової адміністрації:

В березні, за статистичними данними, працювали 15 відсотків підприємств. В квітні, за нашою інформацією, 25 відсотків підприємств, а за нашими оцінками, зараз на рівні 50 відсотків підприємств відновили роботу.

На зруйнованих підприємствах нині працює спеціальна комісія. Про фінансову допомогу поки не йдеться, втім повертати бізнес у регіон, планують привабливими податковими пропозиціями.

Дмитро Іванов, заступник голови Чернігівської обласної військової адміністрації: