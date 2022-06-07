Як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня: влада дала відповідь [ Редагувати ]
Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня в режимі офлайн. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в етері телемарафону.
За його словами, з 1 вересня освітній процес в українських школах та університетах буде відновлено в режимі офлайн.
"Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти", - сказав Вітренко.
Також він закликав здобувачів освіти готуватися до офлайн-процесу в українській освіті.
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