У середу, 8 червня, голова МЗС рф сергій лавров назвав умову для зустрічі президента України Володимира Зеленського та володимира путіна. Про це він сказав під час пресконференції.

Так, за його словами необхідно, щоб спочатку відновився переговорний процес.

Ми багаторазово все це пояснювали. Зеленський хоче зустрічі заради зустрічі. У нього сім п'ятниць на тижні. Він заявляв уже неодноразово: Я розмовлятиму, переговори відновимо, тільки якщо росіяни приберуть свої контингенти на лінію 24 лютого. Але це несерйозний підхід, до того ж А повністю суперечить тим ініціативам, які українська делегація сама висувала 29 березня тут же, у Стамбулі.

За словами лаврова, необхідно щоб переговорні команди відновили роботу.