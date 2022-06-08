Лавров заявив про готовність надати гарантії при розмінуванні Україною портів [ Редагувати ]
Голова МЗС росії сергій лавров заявив, що росія готова оформити гарантії безпеки підходу суден після розмінування Україною портів. Про це пише "РІА Новини".
москва не користуватиметься цим у цілях війни.
Коли і якщо Україна піде на розмінування та дозволить виведення кораблів зі своїх портів, ми не користуватимемося цією ситуацією на користь спецоперації. Це гарантії президента росії і ми готові це оформити тим чи іншим способом.
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