Голова МЗС росії сергій лавров заявив, що росія готова оформити гарантії безпеки підходу суден після розмінування Україною портів. Про це пише "РІА Новини".

москва не користуватиметься цим у цілях війни.

Коли і якщо Україна піде на розмінування та дозволить виведення кораблів зі своїх портів, ми не користуватимемося цією ситуацією на користь спецоперації. Це гарантії президента росії і ми готові це оформити тим чи іншим способом.