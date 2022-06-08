Україна направила до Європейського союзу свої пропозиції щодо сьомого санкційного пакету проти росії. Голова МЗС Дмитро Кулеба сьогодні підписав відповідний лист. Про це свідчить заява під час брифінгу для українських журналістів.

Пропозиції України йдуть у трьох напрямках.

Перший напрямок - нові секторальні санкції у сфері енергетики, фінансів і торгівлі. Другий - дорожня карта нових персональних санкцій проти російських олігархів, високопосадовців та керівників держпідприємств. Третій - закриття вже виявлених лазівок для ухилення від санкцій.

Кулеба наголосив, що сьомий санкційний пакет ЄС має бути прийнятий якнайшвидше, оскільки "немає жодних раціональних причин затягувати з його прийняттям".

Навіть у нинішньому форматі нафтове ембарго ставить російську владу на лічильник зворотного відліку. Повне ембарго після того, як воно почне діяти, а рано чи пізно це станеться, ми з цієї теми не зіскочимо, - створить у російському бюджеті пробоїну на десятки мільярдів доларів.

За словами Кулеби, важливим завданням є передача заарештованих російських активів на благо України, для чого буде потрібна "політична воля" з боку країн-партнерів України.