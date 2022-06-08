Лідер гурту Бубокс Андрій Хливнюк, що від початку війни вступив до лав тероборони, вперше поділився подробицями свого поранення в обличчя.

За його словами, це сталося наприкінці березня в Ірпені під час виконання бойового завдання.

Хливнюк розповів, що отримав осколкове поранення в процесі падіння, коли він із іншими бійцями застрибував у яму, ховаючись від мінометного обстрілу.