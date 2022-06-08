Лідер гурту "Бумбокс" розповів деталі поранення [ Редагувати ]
Лідер гурту Бубокс Андрій Хливнюк, що від початку війни вступив до лав тероборони, вперше поділився подробицями свого поранення в обличчя.
За його словами, це сталося наприкінці березня в Ірпені під час виконання бойового завдання.
Хливнюк розповів, що отримав осколкове поранення в процесі падіння, коли він із іншими бійцями застрибував у яму, ховаючись від мінометного обстрілу.
по темі
У боях з російськими окупантами отримав поранення відомий українських адвокат Масі Найєм, який є братом народного депутата 8-го скликання Мустафи Найєма
З початку повномасштабного вторгнення в Україну в результаті збройної агресії рф травмовано 431 дитину
В результаті вибуху в окупованому Енергодарі Запорізької області поранення отримав фейковий "мер"
Паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України
Українське зерно вивозять автотранспортом до Севастополя