Через те, що Україна "повністю перервала переговорний процес" з росією, зустріч володимира путіна з українським лідером Володимиром Зеленським в актуальних умовах неможлива. Про це заявив на брифінгу речник російського президента Дмитро Пєсков.

На думку Пєскова, вихід Києва з переговорного процесу виключає можливість організувати подібну зустріч.

Наша позиция здесь хорошо известна, встреча в верхах должна быть хорошо подготовлена. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах.

8 червня з аналогічною позицією виступив глава МЗС росії сергій лавров, який заявив, що Зеленський хоче "зустріч заради зустрічі". При цьому умову початку переговорів у вигляді виведення російських військ з України він назвав "абсолютно несерйозним підходом".

7 червня президент Зеленський заявив про готовність до зустрічі з путіним, оскільки в російському керівництві "більше нема з ким розмовляти".