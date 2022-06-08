У Кремлі зробили заяву про зустріч путіна з Зеленським [ Редагувати ]
Через те, що Україна "повністю перервала переговорний процес" з росією, зустріч володимира путіна з українським лідером Володимиром Зеленським в актуальних умовах неможлива. Про це заявив на брифінгу речник російського президента Дмитро Пєсков.
На думку Пєскова, вихід Києва з переговорного процесу виключає можливість організувати подібну зустріч.
Наша позиция здесь хорошо известна, встреча в верхах должна быть хорошо подготовлена. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах.
8 червня з аналогічною позицією виступив глава МЗС росії сергій лавров, який заявив, що Зеленський хоче "зустріч заради зустрічі". При цьому умову початку переговорів у вигляді виведення російських військ з України він назвав "абсолютно несерйозним підходом".
7 червня президент Зеленський заявив про готовність до зустрічі з путіним, оскільки в російському керівництві "більше нема з ким розмовляти".
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