У четвер, 9 червня, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах відвідає Україну з робочим візитом. Про це повідомляє Spiegel.

В ході нього він хоче запропонувати допомогу Німеччини в догляді за пораненими під час війни українцями.

За його словами, допомога передбачає лікування в Німеччині, а також догляд за пораненими в найбільш охопленій війною країні. Лаутербах особливо відзначив допомогу людям з важкими опіками і людям, які втратили кінцівки на війні.

Він хоче зустрітися з Міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком і з'ясувати, як можна краще оснастити протезами людей, які втратили ноги або руки під час війни. Зокрема, за його словами, йдеться про поранених дітей.

Лаутербах назвав війну росії проти України "варварською, руйнівною і несправедливою агресивною війною".