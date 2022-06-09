Глава МОЗ Німеччини їде в Україну: яка мета [ Редагувати ]
У четвер, 9 червня, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах відвідає Україну з робочим візитом. Про це повідомляє Spiegel.
В ході нього він хоче запропонувати допомогу Німеччини в догляді за пораненими під час війни українцями.
За його словами, допомога передбачає лікування в Німеччині, а також догляд за пораненими в найбільш охопленій війною країні. Лаутербах особливо відзначив допомогу людям з важкими опіками і людям, які втратили кінцівки на війні.
Він хоче зустрітися з Міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком і з'ясувати, як можна краще оснастити протезами людей, які втратили ноги або руки під час війни. Зокрема, за його словами, йдеться про поранених дітей.
Лаутербах назвав війну росії проти України "варварською, руйнівною і несправедливою агресивною війною".
Це поза цивілізацією і має бути засуджено в будь-якій формі.
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