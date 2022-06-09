Міноборони назвало основні цілі в озброєнні України [ Редагувати ]
Олексій Резніков
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Україна отримала досить значну кількість військової допомоги від партнерів. Але зараз наша країна терміново потребує важке озброєння, включаючи РСЗВ, бойові літаки та засоби ППО.
Про це повідомляє глава Міноборони Олексій Резніков в Facebook.
За його словами, цілі Міноборони наступні:
- отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;
- забезпечити повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами;
- домовитись з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань (organic unit). Це значно підвищить ефективність на полі бою;
- залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ. Слід враховувати, що радянська техніка переважно є застарілою і потребує приведення до бойового стану. А від партнерів ми поки отримуємо достатньо легку броню, не завжди зі зброєю.
- отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.
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