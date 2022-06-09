Україна отримала досить значну кількість військової допомоги від партнерів. Але зараз наша країна терміново потребує важке озброєння, включаючи РСЗВ, бойові літаки та засоби ППО.

Про це повідомляє глава Міноборони Олексій Резніков в Facebook.

За його словами, цілі Міноборони наступні: