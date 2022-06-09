Зеленський ввів санкції проти путіна [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російського президента володимира путіна.
Про це йдеться в указі президента.
Згідно з документом, санкції проти путіна запроваджуються безстроково. Йдеться про:
- блокування активів та майна;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- заборону на входження до територіальних вод та повітряного простору;
- заборону на угоди з цінних паперів;
- відмове у наданні віз;
- позбавлення державних нагород України та ін.
Окрім путіна, під українські санкції потрапили:
- прессекретар президента рф дмитро пєсков;
- глава уряду рф михайло мішустін та його заступники;
- міністр оборони рф сергій шойгу;
- міністр закордонних справ рф сергій лавров;
- секретар Ради безпеки рф микола патрушев;
- міністр внутрішніх справ рф володимир колокольцев.
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