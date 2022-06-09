російські окупанти мають частковий успіх у напрямку населених пунктів Комишуваха та Роти. Намагалися штурмувати в Сєвєродонецьку, однак без успіху.

Про це пише в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 18:00.

На Волинському та Поліському напрямках: ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки кордону в Брестській та Гомельській областях. Населенню заборонили відвідувати ліси для недопущення викриття позицій.

В Білорусі також активізували процес формування "народного ополчення" - проводять збори з містянами під час яких пояснюють нібито необхідність створення підрозділів.

На Сіверському напрямку: Окупанти обстрілюють прикордонні райони й проводять повітряну розвідку з використання БПЛА.

На Харківському напрямку: російські військові відкривають вогонь з метою недопущення просування наших бійців.

На Сєверодонецькому напрямку: Окупанти намагалися вести штурмові дії в Сєвєродонецьку, однак не досягли успіху.

"На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм", - пише Генштаб.

На Бахмутському напрямку: Ворожі війська завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. Також проводили розвідку в районі Нагірного з метою виявлення слабких місць в обороні наших бійців, однак наші захисники дали ворогу відсіч.

Водночас окупанти вели розвідку у районах Краматорська та Покровська.

В акваторіях Чорного та Азовського морів: Кораблі росії продовжують ізолювати й блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.