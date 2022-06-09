росіяни без успіху штурмують Сєвєродонецьк - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти мають частковий успіх у напрямку населених пунктів Комишуваха та Роти. Намагалися штурмувати в Сєвєродонецьку, однак без успіху.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Ситуація на фронті станом на 18:00.
На Волинському та Поліському напрямках: ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки кордону в Брестській та Гомельській областях. Населенню заборонили відвідувати ліси для недопущення викриття позицій.
В Білорусі також активізували процес формування "народного ополчення" - проводять збори з містянами під час яких пояснюють нібито необхідність створення підрозділів.
На Сіверському напрямку: Окупанти обстрілюють прикордонні райони й проводять повітряну розвідку з використання БПЛА.
На Харківському напрямку: російські військові відкривають вогонь з метою недопущення просування наших бійців.
На Сєверодонецькому напрямку: Окупанти намагалися вести штурмові дії в Сєвєродонецьку, однак не досягли успіху.
"На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм", - пише Генштаб.
На Бахмутському напрямку: Ворожі війська завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. Також проводили розвідку в районі Нагірного з метою виявлення слабких місць в обороні наших бійців, однак наші захисники дали ворогу відсіч.
Водночас окупанти вели розвідку у районах Краматорська та Покровська.
В акваторіях Чорного та Азовського морів: Кораблі росії продовжують ізолювати й блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.
по темі
Ворог продовжує просуватись на деяких ділянках фронту
Жити поряд з окупантами та не зламатися - можуть тільки люди неабиякої хоробрості. Сказати те, що думаєш, про зірваний ворогом тризуб - це вже виклик!
Росіяни ж своїх планів - не змінюють. Бо Кремль означив конкретну дати. До 10 червня рашисти хочуть захопити Сєвєродонецьк або хоча б встановити контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут.
За минулу добу, 8 червня, втрати російської армії склали близько 200 військових вбитими
За минулу добу, 8 червня, захисниками та захисницями України було знищено ряд техніки окупантів