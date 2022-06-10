Росія заборонить Японії виловлювати рибу поблизу Курильських островів у рамках квоти. Про це заявив віце-прем'єр і постійний представник президента росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв, повідомляє "Інтерфакс".

Они (японці - ред.) отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов, соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо.

Раніше МЗС росії повідомило, що призупинило дію угоди з Японією щодо співробітництва у деяких питаннях щодо промислу морських живих ресурсів, яка була укладена у 1998 році.

Російська сторона стверджує, що Японія заморозила щорічні виплати за угодою. Квота коштує Японії 45 млн єн щорічно ($340 тис.).

За квотою японські рибалки можуть виловлювати до 2,3 тис. т на рік, вона дозволяє вилов лососевих, минтаю, оселедця, крабів, морських їжаків, водоростей та інших порід. За оцінками експертів, японські рибалки виловлюють менше половини обсягу, дозволеного квотою.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Японія вперше з 2003 року позначила Південні Курили як "незаконно окуповані".