Міністерство закордонних справ Японії у своїй "Синій книзі з дипломатії" назвало острови Курильської гряди "незаконно окупованою" територією. Це позначення щодо Південних Курил було використано вперше з 2003 року, повідомляє "Кіодо". Таке рішення було ухвалено на тлі російського вторгнення до України.

"Синя книга з дипломатії" - свого роду дипломатичний довідник. МЗС Японії публікує його щорічно з 1957 року.

В оновлену ​​версію "Синьої книги" включили формулювання про те, що південна частина Курил - це території, які належать Японії, які в даний час незаконно окуповані Росією. 2021 року в "Синій книзі" говорилося, що спірні острови - "ті, на які поширюється суверенітет" Японії.

В оновленій версії книги також сказано, що збройне вторгнення Росії пов'язане з "насильством, яке підриває основи міжнародного порядку, зокрема Азії - такі, як заборона застосування сили і верховенстві права". Щодо переговорів щодо Північних територій у книзі сказано, що японська сторона "не в змозі оцінювати їхні перспективи".

Нагадаємо, що Японія намагається оскаржити у Москви суверенітет над Південно-Курильськими островами: Кунашир, Шікотан, Ітуруп і група Хабомаї.

Радянський Союз приєднав Південно-Курильські острови за підсумками Другої світової війни. У 1956 СРСР підписав з Японією мирну декларацію, пообіцявши повернути острови Шикотан і Хабомаї після укладення мирного договору. Японська влада погоджується на повернення лише всіх островів, тому договір так і не підписано.

Курильські острови розташовані в Охотському морі, між півостровом Камчатка та японським островом Хоккайдо, і входять до складу Сахалінської області Росії. У Японії ці острови офіційно називають Північними територіями і вважають їх частиною округу Немуро в губернаторстві Хоккайдо, незаконно окупованому Росією.