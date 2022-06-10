США нададуть Україні пряму бюджетну підтримку у розмірі $7,5 млрд. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

З нетерпінням чекаю роботи з Денисом Шмигалем, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії та її відновлення. Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі 7,5 мільярдів доларів, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною.

Напередодні вона повідомила, що обсяг допомоги США сягнув $1 млрд. У травні президент США Джо Байден підписав закон про надання додаткової допомоги у розмірі $40 млрд.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що через російське вторгнення бюджет України фінансується лише на третину. Решту дві третини забезпечують гранти та кредити від інших країн.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що дефіцит бюджету України становить $5 млрд щомісяця, через воєнні дії зупинено майже 35% економіки.

Нагадаємо, що Світовий банк профінансує зарплати українських держслужбовців і соцпрацівників на $1,49 млрд.