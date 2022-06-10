США нададуть Україні $7,5 млрд для підтримки бюджету [ Редагувати ]
США нададуть Україні пряму бюджетну підтримку у розмірі $7,5 млрд. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
З нетерпінням чекаю роботи з Денисом Шмигалем, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії та її відновлення. Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі 7,5 мільярдів доларів, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною.
Напередодні вона повідомила, що обсяг допомоги США сягнув $1 млрд. У травні президент США Джо Байден підписав закон про надання додаткової допомоги у розмірі $40 млрд.
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що через російське вторгнення бюджет України фінансується лише на третину. Решту дві третини забезпечують гранти та кредити від інших країн.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що дефіцит бюджету України становить $5 млрд щомісяця, через воєнні дії зупинено майже 35% економіки.
Нагадаємо, що Світовий банк профінансує зарплати українських держслужбовців і соцпрацівників на $1,49 млрд.
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