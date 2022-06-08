Україна отримає від Світового банку в якості допомоги додаткове фінансування у розмірі $1,49 млрд. Про це йдеться в офіційній заяві президента групи Світового банку Девіда Малпасса.

Кошти виділять у рамках проекту "Державні витрати на забезпечення надійності адміністративного потенціалу України".

Виділена сума є частиною загального пакету фінансової допомоги від Світового банку для України у розмірі $4 млрд. Кошти підуть на виплати зарплат українських державних і муніципальних службовців, а також працівників соціальної сфери.

Цей проект профінансували Велика Британія, Нідерланди, Литва, Латвія, Італія та Данія. Також проект фінансувався за рахунок внесків до нового багатостороннього донорського цільового фонду (MDTF) з кількох країн, включаючи Швейцарію.

Керівництво Світового банку наголосило, що зараз триває робота з країнами-донорами, які надають допомогу українській стороні для надання додаткового фінансування.

Нагадаємо, що у квітні МВФ погодився з вимогою України про $5 млрд допомоги на місяць.