Світовий банк схвалив надання Україні $1,49 млрд допомоги [ Редагувати ]
Україна отримає від Світового банку в якості допомоги додаткове фінансування у розмірі $1,49 млрд. Про це йдеться в офіційній заяві президента групи Світового банку Девіда Малпасса.
Кошти виділять у рамках проекту "Державні витрати на забезпечення надійності адміністративного потенціалу України".
Виділена сума є частиною загального пакету фінансової допомоги від Світового банку для України у розмірі $4 млрд. Кошти підуть на виплати зарплат українських державних і муніципальних службовців, а також працівників соціальної сфери.
Цей проект профінансували Велика Британія, Нідерланди, Литва, Латвія, Італія та Данія. Також проект фінансувався за рахунок внесків до нового багатостороннього донорського цільового фонду (MDTF) з кількох країн, включаючи Швейцарію.
Керівництво Світового банку наголосило, що зараз триває робота з країнами-донорами, які надають допомогу українській стороні для надання додаткового фінансування.
Нагадаємо, що у квітні МВФ погодився з вимогою України про $5 млрд допомоги на місяць.
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