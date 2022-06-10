Україна незабаром може отримати системи ППО, які унеможливлять авіаційні удари росії. У переговорах із західними партнерами щодо систем протиповітряної оборони для України є прогрес.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

Прогрес є, і якщо раніше була певна стіна в цьому напрямку, то зараз ця стіна вже зруйнована. Рухається не так швидко, як хотілося б, але рухається.

Він також висловив сподівання, що вже найближчим часом Україна отримає ті системи ППО, "які точно зможуть унеможливити навіть ті авіаційні удари, які зараз завдаються у безпосередній близькості до лінії фронту".