ППО для України: у Раді розповіли про прогрес у переговорах [ Редагувати ]
Україна незабаром може отримати системи ППО, які унеможливлять авіаційні удари росії. У переговорах із західними партнерами щодо систем протиповітряної оборони для України є прогрес.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.
Прогрес є, і якщо раніше була певна стіна в цьому напрямку, то зараз ця стіна вже зруйнована. Рухається не так швидко, як хотілося б, але рухається.
Він також висловив сподівання, що вже найближчим часом Україна отримає ті системи ППО, "які точно зможуть унеможливити навіть ті авіаційні удари, які зараз завдаються у безпосередній близькості до лінії фронту".
по темі
У п'ятницю, 10 червня, в окупованому Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна
Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомляє Міністерство оборони країни. Жодної додаткової інформації про те, що і коли Фінляндія збирається передати Україні не повідомляється
Україна має право захищатись від російського вторгнення, навіть якщо в її перемогу ніхто не вірить. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю одній з угорських радіостанцій
Президент України Володимир Зеленський ввечері 9 червня провів телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном. Той заявив про готовність збільшити постачання Києву озброєнь, зокрема тяжких, повідомила прес-служба Єлисейського палацу
Збройні Сили України виграли битву за Київ