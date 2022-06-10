У п'ятницю, 10 червня, в окупованому Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Подробиць поки що немає, але три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю.

Він також нагадав, що інші ватажки "ДНР" такі як Олександр Захарченко, Михайло Толстих ("Гіві") та Арсеній Павлов ("Моторола") також загинули внаслідок підривів.

Здавайтеся поки не пізно. Хоча б залишитеся живими.

Тим часом, російські ЗМІ публікують відео з місця вибуху. На ньому видно, як у районі адміністративних будівель на вулиці Артема у центрі Донецька піднімається стовп диму. "РИА Новости" з посиланням на очевидців пише, що у місті нібито розірвалися два снаряди. Один з них влучив у верхній поверх житлового будинку.