Україна ввела персональні санкції проти путіна та його найближчого оточення [ Редагувати ]
Україна ввела персональні санкції проти президента росії та його найближчого оточення. Такий указ Володимир Зеленський підписав напередодні. Ба більше, російських чиновників позбавили державних українських нагород. Яку відзнаку від України та за що мав... путін? Яна Танчак - розповість.
Яна Танчак, кореспондентка:
35 російських топ-чиновників тепер під українськими санкціями. Список очолює володимир путін. Окрім нього обмеження введені проти його прес-секретаря Пєскова, голови уряду Мішустіна, глави МЗС Лаврова та секретаря Радбезу - Патрушева. А також проти низки міністрів. Їм усім заборонено в'їжджати на територію України. Санкційні обмеження передбачають і заборону польотів їхніх літаків у нашому повітряному просторі, скасування всіх виданих ліцензій та дозволів. А ще - блокування фінансових активів.
Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Позбавили російських топ-чиновників і державних нагород України. Зокрема, і путіна. В нього був іменний пістолет, який йому подарував Янукович у 2010 році. Яка іронія: такою зброєю нагороджують за визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону. Погодьтеся, дивно нині мати таку нагороду путіну. Санкції не лише проти російських політиків запровадила Україна, а й проти російських вищих навчальних закладів. Їх у списку - 263. До переліку потрапили, зокрема, Московський університет імені Ломоносова, Московський технічний університет Баумана, Санкт-Петербурзький університет.
Припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.
Це розірвання всіх зв'язків та угод безстрокове. Не лише навчальні заклади підпали під обмеження, а й їхні керівники.
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