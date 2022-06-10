Шольц назвав умову скасування західних санкцій проти росії [ Редагувати ]
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Для скасування західних санкцій проти росії потрібно, щоб вона завершила війну і прийшла до взаєморозуміння з Україною.
Про це повідомляє CNN.
Повідомляється, що німецький канцлер Олаф Шольц сьогодні відвідав Белград і на спільній з президентом Сербії Олександром Вучичем прес-конференції заявив, що чекає від нього підтримки санкцій проти росії.
"Санкції не зникнуть просто так, коли замовкне зброя. росія має прийти до порозуміння з Україною", - заявив він.
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