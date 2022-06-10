Для скасування західних санкцій проти росії потрібно, щоб вона завершила війну і прийшла до взаєморозуміння з Україною.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що німецький канцлер Олаф Шольц сьогодні відвідав Белград і на спільній з президентом Сербії Олександром Вучичем прес-конференції заявив, що чекає від нього підтримки санкцій проти росії.

"Санкції не зникнуть просто так, коли замовкне зброя. росія має прийти до порозуміння з Україною", - заявив він.