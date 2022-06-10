"Чекаємо на нові санкції проти рф від Британії" - Кулеба [ Редагувати ]
Україна чекає на новий пакет санкції проти росії за її вторгнення в Україну від уряду Британії.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
Кулеба і голова британського МЗС Ліз Трасс під час телефонної розмови скоординували посилення тиску на росію.
"Я з нетерпінням чекаю на наступний раунд санкцій Британії. Ми також погодилися, що ніхто в світі не має права втомлюватися від цієї війни, допоки Україна не переможе", - пише Кулеба.
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