Україна чекає на новий пакет санкції проти росії за її вторгнення в Україну від уряду Британії.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Кулеба і голова британського МЗС Ліз Трасс під час телефонної розмови скоординували посилення тиску на росію.

"Я з нетерпінням чекаю на наступний раунд санкцій Британії. Ми також погодилися, що ніхто в світі не має права втомлюватися від цієї війни, допоки Україна не переможе", - пише Кулеба.