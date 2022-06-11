На кордоні з Україною білорусь зібрала 7 батальйонів [ Редагувати ]
У білорусі на кордоні з Україною зібрали до семи батальйонів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Також в країні продовжили перевірку бойової готовності військ.
На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.
Таким чином, за даними Генштабу, було продовжено:
- до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі;
- до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі.
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