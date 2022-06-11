Холера в Маріуполі: окупанти готуються до запуску "інфекційки" [ Редагувати ]
Окупанти публічно заперечують загрозу холери в Маріуполі. Але вже в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої допомоги. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Telegram.
Вже "майже готові" чотири бокси для ізоляції хворих.
Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті.
Він також розповів, що інфекційне відділення "очолює" росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду.
Крім того, в місті черга на отримання дозволу на поховання близьких становить до 10 днів.
Влітку. Цей час маріупольці мають зберігати тіло або вдома, або на вулиці імпровізованих моргів. Наслідки зрозумілі всім. Тому кількість власноруч влаштованих могил у дворах зростає. Ексгумація де-факто зупинена.
по темі
За однією з версій окупантів, причина в розмінуванні акваторії Азовського моря. Та є й інша версія - в місті поширюється холера. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я попередила: вакцину вже привезли в регіон.
Маріупольська міська рада закликає Огранізацію Об'єднаних Націй створити зелені коридоди для евакуації жителів через можливий спалах інфекційних захворювань
Всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, постарішали на 10-15 років
В Україні прогнозується зростання онкологічних хвороб, виявлених на пізніх стадіях через те, що українці стали рідше відвідувати лікарів з профілактичною метою
Росіяни вже давно не приховують ні адрес, ні наявності катівень для українців