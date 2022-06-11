Окупанти публічно заперечують загрозу холери в Маріуполі. Але вже в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої допомоги. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Telegram.

Вже "майже готові" чотири бокси для ізоляції хворих.

Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті.

Він також розповів, що інфекційне відділення "очолює" росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду.

Крім того, в місті черга на отримання дозволу на поховання близьких становить до 10 днів.