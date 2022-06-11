Відміна заборони виїзду чоловіків з України: Зеленський відповів на петицію [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасовання заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України. Про це свідчить офіційне інтернет-представництво президента.
Він доручив Кабміну розглянути порушені в ній питання. Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів ще наприкінці травня. В ній автор пропонує віддати при мобілізації пріоритет добровольцям, а іншим відкрити кордони, ніж провокувати корупцію.
На що президент відповів - порядок виїзду у період воєнного стану визначає Кабінет міністрів. Тож він доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати поставлені в петиції питання.
Я звернувся до прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати озвучені в петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання та виявлення можливих правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автора петиції буде проінформовано.
В умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни.
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