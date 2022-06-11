ЗСУ "накрили" окупантів під час наради у Сєвєродонецьку [ Редагувати ]
Українські бійці знищили окупантів, які проводили "нараду" в Палаці культури хіміків, що в Сєвєродонецьку. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.
Ворог зазнав значних втрат.
Нещодавно русня спробувала провести нараду в Будинку хіміків, але щось там "нахімічилы" й почали гинути. Зараз іще детальної інформації в нас немає, але знаємо, що навіть у вікна залітали гранати, снаряди… Потім, можливо, буде більш детальна інформація, дізнаємось, хто саме в них там загинув від тої "хімії" в Будинку хіміків.
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