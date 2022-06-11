Кулеба зідзвонився з главами МЗС Польщі і Литви: що обговорили [ Редагувати ]
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів сьогодні телефонні розмови з главами МЗС Польщі і Литви. Сторони обговорили ситуацію в Україні та постачання зброї.
Про це повідомляє Кулеба в Twitter.
"Сьогодні вранці у мене була телефонна розмова з моїм польським колегою та другом Збігнєвом Рау для обговорення наступних поставок важкого озброєння в Україну та сьомого пакета санкцій ЄС щодо РФ", - зазначив міністр.
Також Кулеба підтримав польського міністра як чинного голови ОБСЄ.
У розмові з главою МЗС Литви Вітаутасом Ландсбергісом Кулеба обговорив блокаду українських морських портів, проблеми з експортом та потреби у зброї.
"Литва повністю розуміє та поділяє безпекові занепокоєння України. Нам потрібно більше важкої зброї для захисту Одеси з моря", - додав Кулеба.
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