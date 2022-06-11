Зеленський схвалив перекидання тероборони в зону бойових дій [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє перекидати підрозділи територіальної оборони Збройних сил на фронт і виконувати бойові завдання.
Про це йдеться в законопроекті № 6521.
Згідно з даними на сайті Ради, президент підписав закон 10 червня. Зазначимо, бійці територіальної оборони зазвичай виконують завдання в межах території відповідної територіальної громади.
Після того, як закон набуде чинності, тероборона зможе виконувати завдання по всій Україні, в тому числі в районах ведення бойових дій і на окупованих територіях. Рішення про виконання таких завдань приймається головнокомандувачем ЗСУ.
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