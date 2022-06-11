У Тернопільській області пролунали вибухи [ Редагувати ]
У Чортківському районі на Тернопільщині місцеві жителі почули кілька вибухів. Їх просять залишатися у укриттях.
Про це повідомляє голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
Близько 22.00 у місцевих Telegram-каналах Тернопільської області з'явилися повідомлення про вибухи. Згодом в ОВА підтвердили цю інформацію.
"Жителі Тернопільської області, залишайтесь у укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте у соцмережах наслідки вибухів", - наголосив Труш.
Він додав, що українські фахівці вже почали працювати у Чортківському районі. Усі деталі глава ОВА пообіцяв повідомити потім.
по темі
У п'ятницю, 10 червня, в окупованому Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна
У Миколаєві зранку у понеділок, 6 червня, пролунали вибухи
У четвер, 2 червня, в окупованому Бердянську прогримів потужний вибух
Піротехніки ці території постійно розміновують, людям же радять бути дуже обереженими.
В понеділок вранці, 30 травня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух