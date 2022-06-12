Смертельна небезпека, яка ховається у траві, ґрунті та водоймах. Вже майже чотири сотні населених пунктів вибухотехніки звільнили від "рашистських" сюрпризів. Утім, нерозірваних мін та снарядів, залишається ще безліч. І щоб їх повністю виявити та знешкодити підуть роки, кажуть вибухотехніки.

А щоб убезпечити і дорослих, і дітей - у столичному парку провели навчання. Як розпізнати небезпеку і що робити, якщо небезпечний предмет знайшли? На уроці з протимінної безпеки побувала Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

До рук не брати, не розбирати та ні в якому разі не нести додому. Все це про вибухонебезпечні предмети, які ми зараз з легкістю можемо знайти в лісах, полях і біля зруйнованих будинків. Приміром ось цей підривач до ручної гранати може з легкістю відірвати кінцівки. Якщо необережно витягнути кільце - на все про все 3-4 секунди і відбудеться вибух.

І статися це може з кожним хто знайде такі предмети та вирішить самостійно робити з ними будь-які маніпуляції. В особливій групі ризику - діти, які часто не розуміють небезпеки... Тож тут в одному з київських парків провели урок з протимінної безпеки - для школярів і їхніх батьків...

Для мене важливо, щоб мій син почерпнув щось важливе і не чіпав зайві речі, а якщо і побачив щось, то повідомив або мені, або в поліцію. - Діти гуляють в парку і мають знати як виглядають міни і вони мають відрізняти їх від іграшок, щоб почуватися безпечно.

І дійсно такі предмети - далеко не іграшки... Дітям показують зразки мін, снарядів різних типів, гранат, міні ракет... Всі ці боєприпаси в одну мить можуть позбавити життя. Тож, дітей вчать розрізняти всі ці предмети... і в жодному разі не брати їх до рук.

Андрій Єрофєєв, організатор заходу:

Сапери нам привозять такі "подарунки" після того, як розміновують. Взагалі таких помп, як ви там бачите, макети їх - там вдень знаходять два десятки, якщо не більше. Тому тема розмінування України дуже актуальна, люди повинні знати як себе поводити.

В лісах, полях, водоймах та у ґрунті... Це місця, де зазвичай ховаються боєприпаси... І знаходять їх і досі у величезній кількості на деокупованих територіях Київщини та Чернігівщини.

Ігор Войцехівський, заступник начальника управління вибухотехнічної служби в місті Києві:

Калібри находять почнемо від самого малого. Від 5.45 - це від стрілецької зброї і закінчуємо до градів, смерчів. Дуже багато нерозірваних, касет, торнадо і дійсно зараз ситуація трішки важче стала, бо поля почали заростати. Тому я раджу зараз людям утримуватися від прогулянок.

І хоча 80% території Київщини вже розміновано, кажуть піротехніки, на повне розчищення - підуть роки.

Ігор Войцехівський, заступник начальника управління вибухотехнічної служби в місті Києві:

Перевірити досконало 100 відсотків неможливо. Якщо ми знаходимо в процесі розмінування ще боєприпаси починаючи від Першої світової війни та Другої, тому на розмінування підуть дуже багато років.

А ще дітям показали як виглядає саперна кішка, яку використовують для пошуку мін та нерозірваних снарядів.

Валентин Майданюк, співорганізатор заходу:

Правильна саперна кішка виглядає вот так - оцей варіант він добре працює і не чіпляє зайвих предметів, гілок - наша задача закинути її, вона прив'язується до паракорда, ми тягнемо саперну кішку назад. Якщо там є міні шлагбауми або розтяжки, вона знімає їх. Відбувається детонація і сапер залишається цілим.

Тож підсумуємо основні правила поводження з боєприпасами. Їх зовсім небагато. Якщо раптом побачив підозрілий предмет - в жодному разі не чіпати. Негайно покликати дорослих або подзвонити в поліцію за номером 102. Діти запевняють, всі правила запам'ятали.

Не можна іти в поле і ліс, бо там можуть бути міни. Буду обачним. - Мені сподобалось, я взнав трішки нового про міни та гранати - що не треба чіпати річ яку ти не знаєш. - Ні в коєм разі не треба діставати чеку з гранати, бо вона може підірватися і всьо.

Вибухотехніки ж вчергове наголошують: цьогоріч варто уникати будь-яких прогулянок лісом. А якщо вже не втримались - то йти тільки протоптаними стежками і пильно роздивлятися, що під ногами.