З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали вже 795 дітей. З них 287 дітей загинули, ще 508 - отримали поранення.

Найбільше в результаті дій рф постраждало дітей в Донецькій області - 217, Харківській - 149, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16,

Кількість постраждалих дітей різко зросла, оскільки в ході фіксації правопорушень стало відомо про поранення в результаті обстрілу ще 16 дітей в Харківській області.