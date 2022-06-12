Кількість постраждалих дітей через російську агресію різко зросла [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали вже 795 дітей. З них 287 дітей загинули, ще 508 - отримали поранення.
Найбільше в результаті дій рф постраждало дітей в Донецькій області - 217, Харківській - 149, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16,
Кількість постраждалих дітей різко зросла, оскільки в ході фіксації правопорушень стало відомо про поранення в результаті обстрілу ще 16 дітей в Харківській області.
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