Білорусь посилює радіоелектронну розвідку на кордоні з Україною [ Редагувати ]
Біля українських кордонів Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).
При цьому на Волинському та Поліському напрямках рф з боку білоруської сторони активних дій не проводила.
"В прикордонних районах Республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.
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