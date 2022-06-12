Біля українських кордонів Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

При цьому на Волинському та Поліському напрямках рф з боку білоруської сторони активних дій не проводила.

"В прикордонних районах Республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.