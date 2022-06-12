У Дніпрі понад десять інструкторів навчали усіх охочих непрямому масажу серця [ Редагувати ]
Майстер-клас із реанімації. У Дніпрі понад десять інструкторів навчали усіх охочих непрямому масажу серця. Людям показали, як надавати першу медичну допомогу та як користуватися дефібрилятором. Серед тих, хто вирішив опанувати вкрай корисні в умовах війни навички, - були й українські зірки. Хто саме - дивіться самі.
Раптова зупинка серця. Саме від цього в Україні щороку помирають тисячі людей. Аби врятувати життя - головне надати допомогу у перші хвилини.
Ірина Рибінкіна, медик, інструктор майстер-класу:
У нас на жаль є 3-5 хвилин. Тому що кисневе голодування мозку нам дозволяє лише 3-5 хвилин перед тим, як настають зміни. Під час війни медична система дуже загружена і швидкі не доїжджають у цей час.
Запустити серце допоможе непрямий масаж серця. Як його робити інструктори-медики вчили всіх охочих в одному з парків Дніпра. Серед тих, хто зголосився навчитися - і дев'ятирічний Ярослав.
Ярослав Рясний, учасник навчань:
Если человек не дышит, нужно вот так вот делать. Руки, вот так ровно держать.
На майстер-класі зіркові гості. Соліст гурту "Танок на майдані Конго" - Фагот. Усе повторює за інструктором. Головне - руки взяти у замок і чим сильніше робити натиски. І що важливо - тримати ритм! Зробити 120 натисків за хвилину.
Фагот розповідає, в житті йому не доводилося робити масаж серця. Вперше бачить і портативний дефібрилятор.
Олег Михайлюта, соліст гурту "ТНМК":
Тут головне, щоб бажання було, а все решта - це маленький чемоданчик. І я так розумію ми збираємося рятувати кожного українця. Адже нам життя важливе і чим більше буде таких чемоданчиків, тим краще.
Вже за пів години від початку навчання - зібралося десятки охочих.
Ірина, жителька Дніпра:
Тут манекен, когда есть ситуация, когда это реальный человек. Нужно сконцентрироватся и хорошо приложить сил.
Навчають тут і як надати домедичну допомогу немовлятам. Інструктори пояснюють, зупинка серця у дітей трапляється вкрай рідко. Тому розповідають присутнім, що потрібно робити в таких випадках.
Знизу вверх ми даємо їм поштовх. І потім дивимося чи дійсно щось вийшло. Так ми робимо п'ять разів.
Організатори певні, такі навчання зараз дуже потрібні. На часі. Адже допомога може знадобитися будь-кому і у будь-який час.
Любов Шипович, віцепрезидентка організації "Razom for Ukraine":
Війна зістарює наших людей на 15-20 років, тому ті хвороби, які переважно наставали у 60 років, вони помолодшали через стрес, війну. Тому дуже важливо кожному знати, як надати першу домедичну допомогу.
Акція "Запустимо серце разом" стартувала у Львові. Дніпро - вже друге місто. Далі організатори вирушить в інші міста мільйонники.
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