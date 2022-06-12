Захід має право дати Україні ядерні боєголовки для захисту незалежності - євродепутат [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Захід має право дати Україні ядерні боєголовки для захисту своєї незалежності. Адже російський диктатор володимир путін порушив Будапештський меморандум.
Про це заявив депутат Європарламенту Радослав Сікорський в ефірі одного з українських телеканалів.
Він нагадав, що Україна віддала свій ядерний потенціал за Будапештським меморандумом у 1994 році в обмін на гарантії територіальної цілісності та суверенітету.
Сікорський заявив, що Україна тоді не могла обслуговувати ядерний потенціал і не мала доступу до операційного контролю над ним, а Росія зараз не визнає положення документа гарантіями.
"Проте Росія порушила Будапештський меморандум. Тому вважаю, що ми як захід мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки, так щоб вона могла захистити свою незалежність", - заявив він.
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