Українки виграли "бронзу" молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу [ Редагувати ]
Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко стали бронзовими призерками молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу U22 (гравці до 22-х років) в Амстердамі (Нідерланди). Про це повідомляє European Volleyball.
У матчі за третє місце українські пляжниці перемогли представниць Нідерландів - 21:16, 21:12.
"Золото" континентальної першості у фіналі розіграють волейболістки Іспанії та Данії.
Чоловіча пара Олександр Бойко й Олексій Бублик у плей-офф змагань поступилася бельгійцям (15:21, 19:21).
Нагадаємо, що збірна України замість росії гратиме на чемпіонаті світу з волейболу.
по темі
Лідерка українського карате, олімпійська віце-чемпіонка Анжеліка Терлюга перемогла на чемпіонаті Європи, який проходить у турецькому Газіантепі
Жіноча збірна України з важкої атлетики посіла перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи. Наші дівчата посіли перше місце у медальному заліку турніру, завоювавши 7 золотих, 8 срібних та 3 бронзових нагород
Головна мета турніру - зібрати кошти на закупівлю квадроциклів і квадрокоптерів для української армії. Ознайомитися з технікою могли всі охочі просто під час турніру.
Матч-реванш між Олександром Усіком та Ентоні Джошуа, в якому на кону стоятимуть чемпіонські титули Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO), знову перенесли. Про це повідомляє BBC та ще низка ЗМІ з посиланням на джерела
На території України буде доступна телетрансляція 2-го туру Ліги націй УЄФА між ірландською та українською збірними