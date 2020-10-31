Украина примет чемпионат Европы по волейболу [ Редактировать ]
Президент Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) Александар Боричич одобрил заявку ФВУ на проведение в Украине финальных раундов женской Золотой Евролиги-2021 и мужского Евроволей-2023. Об этом сообщила пресс-служба Федерации.
Таким образом, Украина получила право войти в число четырех стран, которым будет доверено проведение одного из групповых этапов финального раунда мужского чемпионата Европы-2023.
Руководство ФВУ питает надежду, что эти грандиозные континентальные соревнования состоятся на новой современной арене, построенной совместными усилиями государства и спонсоров.
Также ЕКВ возьмет на себя часть финансирования, так как заинтересована в географическом расширении форума.
Как ранее сообщалось, Джошуа попросит WBO отсрочить бой с Усиком.
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