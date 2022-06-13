ЗСУ знищили 150 окупантів за добу: названо нові втрати росії [ Редагувати ]
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Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 150 окупантів за добу. Загалом росія втратила у війні проти України близько 32 300 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
За даними відомства, найбільші втрати окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника на 13 червня орієнтовно складають:
- особового складу - близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1432 (+2),
- бойових броньованих машин - 3492 (+8),
- артилерійських систем - 718 (+3),
- РСЗВ - 226 (+0),
- засоби ППО - 97 (+0),
- літаків - 213 (+1),
- вертольотів - 178 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі/катери - 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5),
- спеціальна техніка - 54 (+0).
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