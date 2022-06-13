Логотип для колишніх ресторанів McDonald's у росії дуже схожий на лого компанії з виробництва кормів для тварин португальської компанії.

Так, журналіст Денис Казанський зауважив:

Логотип компанії "Вкусно и точка", яка тепер працює на росії замість "Макдональдса", виявився вкраденим у португальської компанії Matosmix, яка займається виробництвом кормів для тварин. Кормів. Для. Тварини. Так, це не жарт.

Мережа ресторанів - "Вкусно и точка" має логотип у вигляді кола і двох жовтих довгастих геометричних фігур, що символізують котлету та картоплю фрі.