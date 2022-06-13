У росіїї новий логотип McDonald's вкрали у компанії по виробництву кормів для тварин [ Редагувати ]
Логотип для колишніх ресторанів McDonald's у росії дуже схожий на лого компанії з виробництва кормів для тварин португальської компанії.
Так, журналіст Денис Казанський зауважив:
Логотип компанії "Вкусно и точка", яка тепер працює на росії замість "Макдональдса", виявився вкраденим у португальської компанії Matosmix, яка займається виробництвом кормів для тварин. Кормів. Для. Тварини. Так, це не жарт.
Мережа ресторанів - "Вкусно и точка" має логотип у вигляді кола і двох жовтих довгастих геометричних фігур, що символізують котлету та картоплю фрі.
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