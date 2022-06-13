Легалізація канабіса в Україні: хто і як зможе використовувати коноплю [ Редагувати ]
У Верховній Раді з'явився текст законопроекту №7457 про легалізацію медичного канабісу. Документ передбачає головні принципи продажу та використання наркотичних засобів. Про це повідомляється на сайті парламенту.
Даний документ не передбачає вільний продаж канабісу, а також звільнення від відповідальності за його незаконний обіг.
У порівняльній таблиці вказані головні принципи виготовлення та продажу медичного канабісу, зокрема:
- діяльність з культивування та (або) використання рослин медичного канабісу зможе здійснюватися лише юридичними особами за наявності у них відповідної ліцензії в межах, визначених Кабінетом міністрів;
- кожна партія такого засобу повинна мати маркування та одиниці фасованої продукції з унікальним штрих-кодом;
- обіг рослин канабісу здійснюватиметься за умови забезпечення контролю та простежуваності на всіх етапах такого поводження: з маркуванням кожної партії, веденням електронного реєстру переміщення партій;
- роздрібна торгівля відповідними препаратами здійснюватиметься виключно із пред'явленням електронних рецептів.
Також зазначається, що продавати медичний канабіс можуть аптечні заклади усіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії. Виписування рецептів на препарати з наркотичними речовинами та їх продаж здійснюється лише в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я.
Порядок реєстрації, ведення обліку і зберігання, а також правила оформлення електронних рецептів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
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