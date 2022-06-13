З України заборонили вивозити вугілля, газ і мазут [ Редагувати ]
Кабінет міністрів заборонив експортувати вугілля, мазут газ українського видобутку. Це випливає з урядової постанови №666, яка вносить зміни до переліку товарів, які дозволено експортувати в 2022 році.
Для газу, вугілля та мазуту обсяг квот становить 0 кубометрів і 0 тонн відповідно.
Зупинку експорту вугілля та газу президент України Володимир Зеленський анонсував 8 червня. За його словами, країна має пережити "найскладнішу зиму за всі роки незалежності". Він повідомив, що весь внутрішній видобуток газу буде спрямований на опалення осель українців.
З початку російського збройного вторгнення видобуток вугілля на державних шахтах України скоротився приблизно на третину. У зв'язку з цим був створений спеціальний урядовий штаб для підготовки до "найскладнішого в історії України опалювального сезону".
Також Кабмін доручив "Нафтогазу" накопичити на початок зими мінімум 19 млрд кубометрів газу. Як уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, минулий опалювальний сезон Україна завершила з 9 млрд кубометрами газу. Станом на 1 червня у підземних сховищах країни було 10 млрд кубів.
Нагадаємо, що в Україні продовжено мінімум на пів року тариф на електрику в розмірі 1,44 грн за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловатів.
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