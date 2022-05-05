На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації росіянами Енергодару та бойових дій на півдні України. Роботу ТЕС зупинено. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Хочу роз’яснити мешканцям Енергодару ситуацію щодо зупинки роботи Запорізької ТЕС. На жаль, це вимушений крок - на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні Украіни, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги.

Мер Енергодара запевнив, що зупинка роботи ЗаТЕС не відіб'ється на населенні міста в плані надання комунальних послуг.

Світло, тепло і гаряче водопостачання в Енергодарі є і буде, переведено на ЗАЕС. Але, можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів. Персонал теплової станції тимчасово переведений на вимушений простій.

Вугілля не постачається на ТЕС з кінця лютого, зазначили у ДТЕК. Понад два місяці станція працювала в штатному режимі на вугіллі, що було накопичено на складі. З виснаженням запасів ТЕС перейшла на режим підтримки життєзабезпечення тільки власних потреб станції.

Запорізька ТЕС - найпотужніша теплоелектростанція України разом із Вуглегірською ТЕС на Донеччині.