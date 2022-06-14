Вночі російські війська з "Градів" обстріляли Апостолівську та Покровську громаду Дніпропетровській області. Внаслідок чого пошкоджено будинки. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

Ніч видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони нашої області - Криворізький та Синельниківський. Ударив з "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки.

За його словами, зараз на місці обстрілу працюють піротехніки - обстежують територію.