По будинках Дніпропетровської області окупанти вдарили "Ураганами" [ Редагувати ]
Вночі російські війська з "Градів" обстріляли Апостолівську та Покровську громаду Дніпропетровській області. Внаслідок чого пошкоджено будинки. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
Ніч видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони нашої області - Криворізький та Синельниківський. Ударив з "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки.
За його словами, зараз на місці обстрілу працюють піротехніки - обстежують територію.
по темі
У суботу ввечері, 28 травня, російська авіація завдала ще одного удару по Сумській області
У суботу, 28 травня, окупанти обстріляли приватний сектор Золочева Харківської області
Окупанти минулої доби продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області
У понеділок, 13 червня, на Донбасі українські військові звільнили три села
Українські військові знищили штаб, боєприпаси та техніку окупантів у Харківській області