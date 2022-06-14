У вівторок, 14 червня, у російських Клинцях Брянської області (50 км від кордону з Україною) стався вибух попередньо на території військової бази. В місті немає світла та води. Про це повідомляє "Медузу".

Так, спочатку місцеві ЗМІ повідомляли, що вертоліт кружляв над військовою частиною, після чого двічі вистрілив та полетів, а снаряд начебто зачепив військову частину.

Повідомляється, що після інциденту в різних районах Клинців, зникла електрика і водопостачання, перестали працювати світлофори, а в небі над містом бачили російські гелікоптери.

Ситуацію вже прокоментував губернатор Брянської області Олександр Богомаз.