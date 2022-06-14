У росії стався вибух на військовій базі - ЗМІ [ Редагувати ]
У вівторок, 14 червня, у російських Клинцях Брянської області (50 км від кордону з Україною) стався вибух попередньо на території військової бази. В місті немає світла та води. Про це повідомляє "Медузу".
Так, спочатку місцеві ЗМІ повідомляли, що вертоліт кружляв над військовою частиною, після чого двічі вистрілив та полетів, а снаряд начебто зачепив військову частину.
Повідомляється, що після інциденту в різних районах Клинців, зникла електрика і водопостачання, перестали працювати світлофори, а в небі над містом бачили російські гелікоптери.
Ситуацію вже прокоментував губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
Сьогодні було здійснено обстріл території села Займище міського округу Клинці. Пошкоджено кілька житлових будинків. За попередньою інформацією, поранено чотирьох людей. Їм надається медична допомога.
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